2020 yılı zamlı emekli maaşları hesaplandı

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Milyonlarca emekli, alacakları zamlı maaşlar için geri sayıma geçti.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri, ocak ile temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alıyor.

Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin alacağı zam da belli oldu. Zam sonrası emekli maaşlarının nereden nereye geldiğine dair ayrıntılı hesap yapıldı.

EN YÜKSEK MAAŞ

2020 Ocak'ta 7 bin 121 lira 72 kuruş alan kişi 2020 Temmuz'da, ek ödemeyle birlikte 7 bin 832 lira 47 kuruş alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ

2020 Ocak'ta bin 578 lira 46 kuruş alan emekli ise ek ödemeyle birlikte bin 735 lira 99 kuruş alacak.