2020'de 6.9 milyar dolarlık şirket birleşmesi

2020 yılında değeri açıklanan işlem hacmi toplam 6 milyar 900 milyon dolara ulaştı. Açıklanmayanlarla birlikte bu işlemlerin toplamının 9 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, 2020 yılında dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde önceki yıla yakın ancak altında bir performans gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cantekinler, "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2020 Raporu"na göre Türkiye'de milyar dolar ve üzeri seviyede gerçekleşen işlemler nedeniyle işlem hacminde belirgin artış kaydedildiğini, işlem adedinin de 2019 yılına göre artış gösterdiğini belirterek, 2020 yılında değeri açıklanan işlem hacminin toplam 6 milyar 900 milyon dolara ulaştığını, açıklanmayanlarla birlikte bu işlemlerin toplamının 9 milyar dolara ulaştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

DÜNYADAKİ SOSYAL OLAYLAR EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Cantekinler, Geride kalan tüm yıla damga vuran pandeminin yanı sıra ABD başkanlık seçimleri, ABD ve Hong Kong başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen protesto ve eylemler, Batı Asya'daki çatışmalar ve Brexit ile ilgili belirsizliklerin ekonomi ve siyaseti etkilediğini ifade etti.

TEKNOLOJİ, MEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Müşfik Cantekinler, 2020 yılında küresel trendlere paralel olarak dijitalleşmenin yükselmesiyle hem işlem sayısı hem de işlem hacmi bazında teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörünün öne çıktığını, bu sektördeki en büyük işlemin Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Turkcell hisselerinin yüzde 26,2'sini 1 milyar 800 milyon dolar bedelle satın alması olduğunu söyledi.

Finansal yatırımcıların 2019 yılında 78 işlem gerçekleştirdiğini, yarattıkları işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payının yüzde 3 seviyesinde olduğunu aktaran Cantekinler, 2020 yılında toplam 129 işlem gerçekleştiren finansal yatırımcıların işlemlerinin toplam işlem hacmindeki payının ise yüzde 52 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Cantekinler, "Haziran 2020'de Turkcell'in TVF ve LetterOne tarafından satın alınması ve Qatar Investment Authority'nin Borsa İstanbul'un azınlık hissesini satın alması 2020 yılındaki önemli finansal yatırımcı işlemlerinden oldu. Benzer şekilde Actera'nın Temmuz 2020'de Vivense'ye yaptığı yatırım ve Doğan Holding'in girişim sermayesi olan Öncü Girişim'in Sesa Ambalaj'ın yüzde 70 oranındaki hissesini satın alması finansal yatırımcı işlemleri arasında öne çıktı." diye konuştu.

"YERLİ YATIRIMCILARIN İŞLEMLERİ YABANCI YATIRIMCILARI GEÇTİ"

KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Cantekinler, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısının geçmiş yıllarla benzer şekilde, 2020'de toplam 83 işlemle toplam işlem sayısının yüzde 32'si olarak gerçekleştiğini, buna karşın 2020'de yabancı yatırımcıların geçen yıla kıyasla yarattıkları işlem hacminin 3 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşip artış gösterse de toplam işlem hacminden aldığı payın yüzde 45 ile yerli yatırımcıların gerisinde kaldığını söyledi.

"TVF'NİN FAALİYETLERİYLE KAMUDA DEĞER YARATMAK HEDEFLENDİ"

Cantekinler, 2018 yılı ve öncesinde özelleştirme süreçleri ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) işlemleri vasıtasıyla kamu kaynaklı işlemlerde yaşanan hareketliliğin devam ettiğini, 2019 itibarıyla Yeni Ekonomi Programı ile üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşüm kapsamında TVF'nin aktif rol almasıyla kamuda değer yaratımının hedeflendiğini söyledi.

Bu rolü, önemli işlemler ile hayata geçiren TVF'nin, 2020'de ise stratejik ve büyük ölçekli yatırım ve satın almalarla kamuda değer yaratmaya devam ettiğini aktaran Cantekinler, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin rekabetçi şirketlerinin desteklenmesi hedefinin bir parçası olarak Turkcell'in yüzde 26,2 hissesinin TVF tarafından satın alınarak şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı konumuna gelmesi ve ülke ekonomisinin tasarruf bazının büyütülmesi ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi kapsamında kamu sigorta şirketlerinin TVF-Türkiye Sigorta çatısı altında birleştirilmesi yılın dikkati çeken kamu kaynaklı işlemleri arasında yer aldı. Çukurova Havalimanı Projesi işletme hakkı devri ihalesinin Favori İşletmecilik-Yako Tekstil Ortak Girişimi tarafından kazanılması ve Qatar Invesment Authority tarafından TVF'nin Borsa İstanbul'daki azınlık hissesinin devralınması da dikkati çeken kamu kaynaklı işlem olarak öne çıktı."