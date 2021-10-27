2020’de çevreyi korumaya 41.7 milyar lira harcadık

Küresel ısınma ile karşı karşıya olduğunuz bir süreçte Türkiye'nin çevre koruma harcamaları 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak toplam 41 milyar 700 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Çevre Koruma Harcama İstatistiklerini yayınladı.

Toplam 41 milyar 700 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma harcamalarının yüzde 59,1'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 32,8'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8,2'si ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YÜZDE 54,4'Ü ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDEN OLUŞTU

Çevre koruma harcamalarının yüzde 54,4'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 31,4'ü atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,2'si toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 6,7'si ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 7 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak toplam 7 milyar 800 bin lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 81,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 18,1'i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ İÇİN 3.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HAMLESİ

Atık yönetimi hizmetleri için 3 milyar 500 milyon lira, atık su yönetimi hizmetleri için 2 milyar 900 milyon lira yatırım harcaması yapılırken, diğer konularda 1 milyar 300 milyon lira çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 0,8 OLDU

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2019 yılında yüzde 0,9 iken, 2020 yılında yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.