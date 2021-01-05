2020'de kartlı harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı aştı

2020'de kartlı harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı aştı

İTO'nun "Pandemetre 2020" araştırmasının sonuçlarına göre, yerli ve yabancı kartlarla yapılan alışveriş tutarı 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 13 artışla 1 trilyon 61 milyar liraya çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), koronavirüs salgınının sektörlere ilişkin göstergelere etkisini araştırmak için hazırladığı Pandemetre 2020 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İTO "Pandemetre 2020" araştırmasının sonuçlarına göre, geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.

İLK KEZ KREDİ KARTI HARCAMALARI 1 TRİLYONU GEÇTİ

Araştırmanın "Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcamaları" başlığına göre, yerli ve yabancı kartlarla yapılan alışveriş tutarı ilk kez 2020 yılında 1 trilyon lirayı geçti.

TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları verisi üzerinden yapılan incelemeye göre, kartlı harcama toplamı 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 13 artış yaşandığı kaydedildi.

23 SEKTÖR YAPILAN HARCAMALARDA ÖNE ÇIKTI

2020 yılında 23 sektörün 15'i, banka ve kredi kartları ile yaptıkları satışlarda bir önceki yılı geride bıraktı. Seyahat acenteleri, hava yolları, konaklama, kuyumculuk ve yemek sektörlerinde yapılan kartlı harcamalar ise geriledi.

Geçen yıl kart harcamaları en çok artan 5 sektör yüzde 81 artışla elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, yüzde 52 artışla müteahhitlik işleri, yüzde 41 artışla market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 artışla yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 artışla telekomünikasyon oldu.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 72 YÜKSELDİ

Pandemetre 2020'ye göre, Türkiye genelinde 11 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 72 yükselişle 668 binin üzerinde gerçekleşti.

"Bankaların Tüketici Kredileri" başlığına göre Türkiye genelinde konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, 25 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 45 artarak 675 milyar liraya yükseldi.

2020'de kartla internet üzerinden yapılan alışverişler de yüzde 40 artışla 265 milyar lirayı aştı.

İSTANBUL’DA KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM 2020’DE YÜZDE 24 ARTTI

2020’nin ilk 11 ayında İstanbul'da satılan konut sayısı da yüzde 24 artarak 244 bini aştı. Bu satışın 71 binini sıfır konutlar, 173 binini ise ikinci el konut satışları oluşturdu. 11 ayda yabancılara 16 bin 867 konut satıldı.

İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan Pandemetre araştırmasına göre, İstanbul’da 2019’un Ocak-Kasım döneminde 279 milyar lira olan vergi tahsilatı ise 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 25 artışla 349 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Böylece İstanbul’un Türkiye’nin vergi gelirindeki payı yüzde 46 oldu.

İstanbul'da karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 39 gerileyerek 2020’nin ilk 11 ayında 5.3 milyar lira oldu.

2020’nin ilk 11 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat ise yüzde 9 düşüşle 74 milyar dolar oldu.

"MEDİKAL TEKSTİLDE İHRACATIMIZ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, salgında özellikle hizmetler sektöründeki firmaların ciddi ölçüde kayıplar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Sanayi sektörlerimizde, ihracata çalışan firmalarımızda dünyadaki talep daralmasına rağmen çarklar hızla dönmeye devam etti. Hükümetimizin sağladığı desteklerle inşaatta, otomotivde, tekstil ve mobilyada başarılı bir yılı geride bıraktık diyebiliriz. Medikal tekstilde ihracatımız 1 milyar doları aştı. Bununla birlikte hizmetler sektörünü 2021’de alacağımız tedbirler içinde ayrı bir yere koymak zorundayız. İnanıyoruz ki 2021 yılı Türkiye için bir atılım yılı olurken, hizmetler sektöründeki kayıplarımızı da telafi etmeye başlayacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.