2020’de üreticisini sevindiren ve üzen tarım ürünleri

2020 yılı geride kalırken hangi ürünlerde ne gibi verim değişikleri olduğuna göz atağımızda Antep fıstığı ve muz üreticisini “sevindirdi”, pamuk ve zeytin “üzdü” diyebiliyoruz.

Türkiye'de geçen yıl 2019'a kıyasla üretim Antep fıstığında yüzde 248,7 artarak 296 bin 376 tona, muzda yüzde 32,8 artışla 728 bin 133 tona ulaştı.

Türkiye'de 2020'de bitkisel üretim bir önceki yıla göre Antep fıstığında yüzde 248,7 artarak 296 bin 376 tona, muzda yüzde 32,8 artışla 728 bin 133 tona ulaşırken, kütlü pamuk üretimi yüzde 19,4 azalarak 1 milyon 773 bin 646 tona, zeytin üretimi yüzde 13,7 azalışla 1 milyon 316 bin 626 tona geriledi.

ÜRETİM ARTIŞI EN ÇOK TAHILLAR VE BİTKİSEL ÜRÜNLERDE YAŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl bitkisel ürün grupları içinde en fazla üretim artışı yüzde 8,7 ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde gerçekleşirken, bu ürün gruplarında üretim miktarı 69 milyon 337 bin 110 tona ulaştı.

Buğday üretimi yüzde 7,9 artarak 20 milyon 500 bin ton, arpa üretimi yüzde 9,2 yükselerek 8 milyon 300 bin ton, mısır üretimi yüzde 8,3 artış göstererek 6 milyon 500 bin ton oldu.

Yulaf üretimi aynı dönemde yüzde 18,7 artışla 314 bin 528 tona çıktı, çavdar üretimi yüzde 4,6 düşüşle 295 bin 681 tona geriledi.

Patates üretimi 2020'de yıllık bazda yüzde 4,4 artış gösterdi. Geçen yıl 5 milyon 200 bin ton patates üretildi. Nohut üretimi bu dönemde değişim göstermedi ve 630 bin tonda kaldı.

Yağlı tohumlarda ay çiçeği üretimi yüzde 1,6 düşerek 2 milyon 67 bin 4 tona gerilerken, yer fıstığı üretimi yüzde 27,5 artarak 215 bin 927 tona çıktı.

ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

Bu dönemde ön plana çıkan ürünlerden Antep fıstığında üretim yüzde 248,7 artarak 296 bin 376 tona, ceviz üretimi de yüzde 27,4 artışla 286 bin 706 tona yükseldi.

Muz üretimi 2020'de yüzde 32,8 artış göstererek 728 bin 133 tona, incir üretimi yüzde 3,2 artarak 320 bin tona ulaştı.

KÜTLÜ PAMUK ÜRETİMİ AZALDI

Tekstilde kullanılan ham bitkiler kapsamındaki kütlü pamuk üretimi ise yüzde 19,4 azalarak 1 milyon 773 bin 646 tona geriledi. Zeytin üretimi bu dönemde yüzde 13,7 düşerek 1 milyon 316 bin 626 tona, fındık üretimi yüzde 14,2 azalarak 665 bin tona geriledi.

Parfümeri ve eczacılık alanlarında kullanılan haşhaşın üretimi yüzde 24,7 azalarak 20 bin 542 tona düşerken, lavanta üretimi yüzde 139,3 artarak 3 bin 499 tona yükseldi.

SOĞAN VE SARIMSAK ÜRETİMİ ARTTI

Sebzelerde ise üretim 2020'de bir önceki yıla göre 0,3 yükselerek 31 milyon 196 bin 717 tona çıktı.

Yumru ve kök sebzelerde kuru soğan üretimi yüzde 3,6 artışla 2 milyon 280 bin tona, kuru sarımsak üretimi yüzde 13,3 artarak 116 bin 840 tona ulaştı.

Havuç ve pırasa üretiminde ise düşüş yaşandı. Havuçta üretim yüzde 11,3 azalarak 588 bin 788 tona, pırasada üretim yüzde 3,7 azalarak 225 bin 480 tona geriledi.

KAVUN VE KARPUZ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Domates üretimi 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artarak 13 milyon 204 bin 15 ton oldu. Salçalık biber üretimi de yüzde 4,6 artış gösterdi ve 1 milyon 291 bin 91 tona ulaştı. Kabak üretimi yüzde 22,2 artarak 547 bin 208 tona çıktı. Hıyar üretimi ise yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 886 bin 239 tona geriledi.

DOLMALIK BİBER ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Dolmalık biber üretimi yüzde 4,9 yükselerek 389 bin 957 tona ulaşırken, sivri biber üretimi yüzde 7 azalarak 838 bin 890 ton oldu.

Karpuz ve kavun üretimi de sırasıyla yüzde 9,8 ve 2,9 azaldı. Karpuz üretimi 3 milyon 491 bin 554 ton, kavun üretimi 1 milyon 724 bin 856 ton olarak kayıtlara geçti.