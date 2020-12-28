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    2021 asgari ücretini belirleme toplantısı

    2021 asgari ücretini belirleme toplantısı

    2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belli oluyor. Toplantı, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 10.30'da gerçekleştirecek
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 08:22
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:32
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    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarındaki süreçte sona gelindi.

    Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yönetiminde bir araya gelerek 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

    TÜİK'İN ÖNERİSİ

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

    PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

    • - CHP: 3 BİN 100 TL
    • - İYİ PARTİ: 3 BİN TL
    • - HDP: 4 BİN TL
    • - SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL
    • - GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL
    • - BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 10 BİN LİRA

    (DEVA Partisi, asgari ücrete yönelik herhangi bir teklifte bulunmadı.)

    ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE 2 BİN 542 LİRA

    2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9,4 oranında artış yapılabilir.

    Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

    TÜRK-İŞ: EN AZ 3 BİN LİRA

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 3 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.

    YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR

    2020'de asgari ücret net 2 bin 324 liraydı. Yeni yapılacak zam oranlarının ihtimallerine karşı asgari ücretin ayrıntılı hesabı şu şekilde;

    Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
    Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
    Yüzde 9 zam: 2533.16 lira
    Yüzde 10 zam: 2556.4 lira
    Yüzde 11 zam: 2579.64 lira
    Yüzde 12 zam: 2602.88 lira
    Yüzde 13 zam: 2626.12 lira
    Yüzde 14 zam: 2646.36 lira
    Yüzde 15 zam: 2672.6 lira
    Yüzde 16 zam: 2695.84 lira
    Yüzde 17 zam: 2719.08 lira
    Yüzde 18 zam: 2742.32 lira
    Yüzde 19 zam: 2765.56 lira
    Yüzde 20 zam: 2788.8 lira
    Yüzde 21 zam: 2812.04 lira
    Yüzde 22 zam: 2835.28 lira
    Yüzde 23 zam: 2858.52 lira
    Yüzde 24 zam: 2881.76 lira
    Yüzde 25 zam: 2905 lira
    Yüzde 26 zam: 2928.24
    Yüzde 27 zam: 2951.48 lira
    Yüzde 28 zam: 2974.72 lira
    Yüzde 29 zam: 2997.96 lira
    Yüzde 30 zam: 3021.1 lira
    Yüzde 31 zam: 3044.44 lira
    Yüzde 32 zam: 3067.68 lira
    Yüzde 33 zam: 3090.92 lira
    Yüzde 34 zam: 3114.16 lira
    Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

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