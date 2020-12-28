2021 asgari ücretini belirleme toplantısı

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belli oluyor. Toplantı, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün saat 10.30'da gerçekleştirecek

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarındaki süreçte sona gelindi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yönetiminde bir araya gelerek 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

TÜİK'İN ÖNERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

- CHP: 3 BİN 100 TL

CHP: 3 BİN 100 TL - İYİ PARTİ: 3 BİN TL

İYİ PARTİ: 3 BİN TL - HDP: 4 BİN TL

HDP: 4 BİN TL - SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL

SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL - GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL

GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL - BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 10 BİN LİRA

(DEVA Partisi, asgari ücrete yönelik herhangi bir teklifte bulunmadı.)

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE 2 BİN 542 LİRA

2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9,4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

TÜRK-İŞ: EN AZ 3 BİN LİRA Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 3 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.

YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR

2020'de asgari ücret net 2 bin 324 liraydı. Yeni yapılacak zam oranlarının ihtimallerine karşı asgari ücretin ayrıntılı hesabı şu şekilde;

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira