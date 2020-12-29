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- 2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV zammı ne kadar? MTV ilk ödemeleri ne zaman?
2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV zammı ne kadar? MTV ilk ödemeleri ne zaman?
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 11:48
- Güncelleme : 29.12.2020 - 17:55
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yıl ile birlikte çeşitli vergi ve harç tutarlarındaki artış oranını açıkladı.
Araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen ve yılda iki taksit halinde ödenecek şekilde yeni yıldan itibaren geçerli zam yapıldı.
Peki Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV zam oranları...
2021 MTV NE KADAR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi için artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.
Yeni yılda 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki MTV, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya,
1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya,
1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya,
2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.
2021 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?
2021 MTV oranları konusunda belirsizlik ortadan kalkarken ilk taksit MTV ne zaman ödenir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
İlk taksit ödemeleri Ocak ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Ödemeler internet üzerinden online olarak da yapılabilecek.
MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖDEYECEK?