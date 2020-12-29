2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV zammı ne kadar? MTV ilk ödemeleri ne zaman?

2021 MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV zammı ne kadar? MTV ilk ödemeleri ne zaman?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 ücretleri açıklandı. Peki hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? 2021 MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni yıl ile birlikte çeşitli vergi ve harç tutarlarındaki artış oranını açıkladı.

Araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerine, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen ve yılda iki taksit halinde ödenecek şekilde yeni yıldan itibaren geçerli zam yapıldı.

Peki Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV zam oranları...

2021 MTV NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.

Yeni yılda 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki MTV, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.