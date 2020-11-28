2021 yılı asgari ücret pazarlıkları için geri sayım

Asgari ücretin belirlenmesi için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesi, öneriler gelmeye başladı. HDP, asgari ücretin 4 bin lira olmasını istedi.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP 4 BİN LİRA İSTEDİ, CHP ŞİMDİLİK SESSİZ

İlk çağrı HDP'den geldi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 542 LİRA OLUR

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.