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    2021 yılı asgari ücret pazarlıkları için geri sayım

    2021 yılı asgari ücret pazarlıkları için geri sayım

    Asgari ücretin belirlenmesi için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesi, öneriler gelmeye başladı. HDP, asgari ücretin 4 bin lira olmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 12:49
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    Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında.

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

    Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

    HDP 4 BİN LİRA İSTEDİ, CHP ŞİMDİLİK SESSİZ

    İlk çağrı HDP'den geldi.

    HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

    Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil.

    ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 542 LİRA OLUR

    Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir.

    Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

    Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.

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