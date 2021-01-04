2021 yılı en düşük memur maaşı belli oldu

2021 yılı en düşük memur maaşı belli oldu

Memura 4,36 enflasyon zammı gelecek. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 542 lira olacak.

Milyonlarca memuru ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre de memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 542 LİRA

Toplu sözleşmeye göre memurlar ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı da belli oldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam alan memurun, 2021 yılının ilk ayında cebine 4 bin 542 lira girecek.

MAAŞ FARKLARI 15 OCAK’TA YATACAK

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.