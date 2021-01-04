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    2021 yılı zamlı memur maaşı listesi

    2021 yılı zamlı memur maaşı listesi

    Vali, öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, kaymakam, profesör, teknisyen, vaiz ve avukatların enflasyon rakamlarıyla birlikte alacağı ücret belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 12:46
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    Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.

    Aralık ayı enflasyonu 1,25 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belirlendi.

    2021 yılında vali, öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, kaymakam, profesör, teknisyen, vaiz ve avukatların ne kadar maaş alacağı da belli oldu.

    MEMURLARIN MAAŞ LİSTESİ

    Buna göre liste şöyle sıralandı:

    VALİ MAAŞI: 14 BİN 835 LİRA

    GENEL MÜDÜR MAAŞI: 14 BİN 914 LİRA

    ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI: 7 BİN 839 LİRA

    MEMUR MAAŞI: 4 BİN 841

    ÖĞRETMEN MAAŞI: 6 BİN 49 LİRA

    KAYMAKAM MAAŞI: 13 BİN 648 LİRA

    BAŞKOMİSER MAAŞI: 7 BİN 833 LİRA

    POLİS MEMURU MAAŞI: 6 BİN 859 LİRA

    PROFESÖR MAAŞI: 12 BİN 881

    UZMAN DOKTOR MAAŞI: 9 BİN 314 LİRA

    HEMŞİRE MAAŞI: 5 BİN 868 LİRA

    MÜHENDİS MAAŞI: 8 BİN 1 LİRA

    TEKNİSYEN MAAŞI: 5 BİN 38 LİRA

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI: 7 BİN 596 LİRA

    VAİZ MAAŞI: 6 BİN 285 LİRA

    AVUKAT MAAŞI: 7 BİN 639 LİRA

    AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ÖDENEĞİ DAHİL EDİLDİ

    Bu arada maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi.

    Hesaplarda sadece aile ve çocuk yardımı ödeneği yer aldı. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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