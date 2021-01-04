2021 yılı zamlı memur maaşı listesi

Vali, öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, kaymakam, profesör, teknisyen, vaiz ve avukatların enflasyon rakamlarıyla birlikte alacağı ücret belli oldu.

Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.

Aralık ayı enflasyonu 1,25 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belirlendi.

2021 yılında vali, öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, kaymakam, profesör, teknisyen, vaiz ve avukatların ne kadar maaş alacağı da belli oldu.

MEMURLARIN MAAŞ LİSTESİ

Buna göre liste şöyle sıralandı:

VALİ MAAŞI: 14 BİN 835 LİRA

GENEL MÜDÜR MAAŞI: 14 BİN 914 LİRA

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI: 7 BİN 839 LİRA

MEMUR MAAŞI: 4 BİN 841

ÖĞRETMEN MAAŞI: 6 BİN 49 LİRA

KAYMAKAM MAAŞI: 13 BİN 648 LİRA

BAŞKOMİSER MAAŞI: 7 BİN 833 LİRA

POLİS MEMURU MAAŞI: 6 BİN 859 LİRA

PROFESÖR MAAŞI: 12 BİN 881

UZMAN DOKTOR MAAŞI: 9 BİN 314 LİRA

HEMŞİRE MAAŞI: 5 BİN 868 LİRA

MÜHENDİS MAAŞI: 8 BİN 1 LİRA

TEKNİSYEN MAAŞI: 5 BİN 38 LİRA

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI: 7 BİN 596 LİRA

VAİZ MAAŞI: 6 BİN 285 LİRA

AVUKAT MAAŞI: 7 BİN 639 LİRA

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ÖDENEĞİ DAHİL EDİLDİ

Bu arada maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi.

Hesaplarda sadece aile ve çocuk yardımı ödeneği yer aldı. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.