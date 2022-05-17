2022 Zorunlu trafik sigortasına ne kadar zam geldi, kaç lira oldu?

2022 Zorunlu trafik sigortasına ne kadar zam geldi, kaç lira oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri yüzde 25 zamlandı. Peki zorunlu trafik sigortası ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda (Trafik sigortası) Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik değiştirildi.

Bu kapsamda sürücüler, 1 Haziran'dan itibarne trafik sigortalarına yüzde 25 zamlı prim ödeyecek.

Trafiğe çıkan sürücüler, bulundukları illerin kaza risk oranına göre daha fazla yada az prim ödeyebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illere göre trafik sigortası primleri değişiklik gösteriyor.

Peki trafik sigortasına ne kadar zam geldi, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Trafik sigortasına ne kadar zam geldi?

1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak.

Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında artırılabilecek.

İstanbul trafik sigortası fiyatları 2022

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre mayıs ayında İstanbul'da otomobiline ve hasar durumuna göre azami prim miktarı 1286 ila 5848 lira arasında değişiyordu.

Son zamla beraber 2022 trafik sigortası 1608 ila 7310 TL arasında değişecek.

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 2022

Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda 'karşı tarafın' malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamaktır. Bu nedenle yaptırılması zorunlu tutuluyor.

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor.