Yatırımcılar güvenli limana yöneldi! 2023 fonların 'altın' yılı oldu Yeni ekonomi politikası ve üst üste alınan kararlar Türk Lirası'na güveni artırarak, 2023'ün seyrini etkiledi. Altın "güvenli liman" haline geldi. Altının değerinin artması yatırımcıları kıymetli maden fonlarına yöneltti.

AA

2023 yılı sermaye piyasalarına artan talep açısından önemli bir yıl oldu.

Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazandırdı.

Geçen yıl 2022'ye göre en çok kazandıran fonlar yatırımda yüzde 77,9 ile "Kıymetli Maden Fonları", bireysel emeklilikte ise yüzde 84,9 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım fonlarında kıymetli "Kıymetli Maden Fonları"nı yüzde 67,9 ile "Serbest Fon", yüzde 67,3 ile "Karma ve Değişken Fonlar" izledi.

Bireysel emeklilik fonlarında da "Kıymetli Madenler"in ardından "Karma" yüzde 67,8, "Fon Sepeti Fonu" yüzde 66,4 değer kazandı.

Hisse senedi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları da dahil olmak üzere sermaye piyasası ürünlerine talep arttı.

Yatırım fonlarına ve emeklilik fonlarına ilgi arttı

Yeni kurulan fonlar, yatırım fonlarına ve emeklilik fonlarına ilgiyi ortaya koydu.

Yatırımcı katılımının artması, fonların çeşitlenmesi ve likidite girişleriyle portföylerin büyümesi, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonlarının değer kazanmasındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.

Yatırımcılar TL varlıklara yöneldi

Öte yandan hem Fitch Ratings hem de Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin not görünümü iyileştirmeleri de yatırımcıların TL varlıklara yönelmesini destekledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi sermaye piyasalarını olumlu etkiledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıyı çekmek için önem taşıdı.

Güvenli liman varlıklara talep arttı

Ekim ayında başlayan İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Talebin artmasında, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın gelmesi de etkili oldu.

Altının ons fiyatı en yüksek yıllık kapanışını yaşadı

Yıl içinde 2145,12 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.

Altın böylece 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, Çin tarafında Tayvan'la ilgili soru işaretlerinin devam etmesinin de altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Yıl içinde Asya merkez bankalarının para birimlerini koruma amaçlı önlemler alması da altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Altının gram fiyatı, bu gelişmelerle 2023 yılını yüzde 78,7 artışla 1960 liradan tamamladı.

Böylece yatırımcılar da en fazla kıymetli maden fonlarına yöneldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)