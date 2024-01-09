2023 hamsinin yılı oldu! Palamuttan tahtını geri aldı

İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü hamsi, bir önceki yıl en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi.
Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi.
Hamsi ile palamudun rekabeti listelere yansıdı
Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.
Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı.
Halde 2023'te en fazla tüketilen balık: Hamsi
Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.
Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi.
2022'nin yıldızı Palamut olmuştu
2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.
En pahalı balık kilosu 972 lirayla deniz böceği oldu
Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti.
Istakozun kilosu 966 lira
Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi.
Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavridin kilosu 31 liradan alıcı buldu.
Hale en çok getirilen 10 ürün
Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:
Ürün / Ortalama (Ton)
Hamsi / 25 bin 836
İstavrit / 7 bin 305
Mezgit / 2 bin 606
Çipura / 2 bin 510
Palamut / 2 bin 174
Levrek / 1.867
Lüfer / 1.494
Sardalya / 1.266
İthal uskumru / 1.070
Torik / 1.036
Tekir / 943
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:
Ürün /Ortalama (kg/lira)
Böcek / 972 lira
Istakoz / 966 lira
Jumbo karides / 494 lira
Sinarit / 478 lira
Kalkan / 458 lira
İthal lahoz / 452 lira
Deniz levreği / 434 lira
Lüfer / 404 lira
Dülger / 366 lira
Lipsoz / 342 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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