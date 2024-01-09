2023 hamsinin yılı oldu! Palamuttan tahtını geri aldı 2022'de balık tezgahlarını palamut süslemiş, hamsi sayısı boyu küçük olduğu için beklentileri karşılayamamıştı. Bu yıl ise bol bol hamsi tutuldu ve palamut azaldı.

AA

İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü hamsi, bir önceki yıl en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi.

Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi.

Hamsi ile palamudun rekabeti listelere yansıdı

Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.

Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı.

Halde 2023'te en fazla tüketilen balık: Hamsi

Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.

Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi.

2022'nin yıldızı Palamut olmuştu

2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.

En pahalı balık kilosu 972 lirayla deniz böceği oldu

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti.

Istakozun kilosu 966 lira

Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi.

Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavridin kilosu 31 liradan alıcı buldu.

Hale en çok getirilen 10 ürün

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün / Ortalama (Ton)

Hamsi / 25 bin 836

İstavrit / 7 bin 305

Mezgit / 2 bin 606

Çipura / 2 bin 510

Palamut / 2 bin 174

Levrek / 1.867

Lüfer / 1.494

Sardalya / 1.266

İthal uskumru / 1.070

Torik / 1.036

Tekir / 943

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

Ürün /Ortalama (kg/lira)

Böcek / 972 lira

Istakoz / 966 lira

Jumbo karides / 494 lira

Sinarit / 478 lira

Kalkan / 458 lira

İthal lahoz / 452 lira

Deniz levreği / 434 lira

Lüfer / 404 lira

Dülger / 366 lira

Lipsoz / 342 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)