2023 Vergi dilimleri belli oldu mu? Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu?

2023 Vergi dilimleri belli oldu mu? Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu?

Vergi dilimleri belli oldu mu sorusu sıkça sorulmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

2023'e girmeye sayılı günler kala gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olduğu merak edilmeye başladı.

Gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olacağını merak edenler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelen açıklama sonrası meraklarını gidermiş oldu.

Peki, gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu? İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklama..





Bakan açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklama ile 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini açıkladı.

Bakan Nureddin Nebati yaptığı açıklamada "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir Vergisi tarifesi ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, 2'nci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, 3'üncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ayrıca "Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır." dedi