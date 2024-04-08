2023'te 1,4 milyon turist sağlık için geldi! Türkiye, sağlık turizminde küresel merkez oldu Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de gelişen sağlık turizmi ile ilgili bilgi paylaştı. 2023 yılında Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatının ise 2,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

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Türkiye'de turizmi çeşitlendirme çalışmalarına sağlık turizmi de büyük katkı sunuyor.

Turizm Bakanlığı, bir açıklama yaparak sağlık turizmini geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyetler, verilen destekler ve sektörün geldiği konumu rakamlarla dile getirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin küresel sağlık turizminden aldığı payın ve katma değerin artırılması için çalışmalarını sürdürerek, küresel bir merkez olma hedefine vurgu yaptı.

Verilen bilgilere göre, Türkiye'ye sağlık turizmi için en çok turist gönderen ülkeler arasında Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Birleşik Krallık, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Afganistan bulunuyor.

Fuarlara katılındı

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2023 yılında sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 adet ticaret ve alım heyeti desteklenerek, Berlin ve Londra'da gerçekleştirilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyon gerçekleştirildiğini hatırlatıldı.

"Sağlık turizminde markalaşma destekleniyor"

Ticaret Bakanlığı, sağlık seyahatlerinin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, küresel rekabet ortamından fark yaratarak, Türkiye ekonomisindeki sağlık turizminin katma değerini artırmak için faaliyetler geliştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Firmalarımızın uluslararası pazarlara açılarak, rekabet gücünü artırıp markalaşma yönündeki faaliyetleri desteklenmektedir.

"Heal in Türkiye web portalında 175 kurum yer alıyor"

Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen ve Türkiye'nin sağlık turizmi sektöründeki markasının ve bu markaya bağlı bir tanıtım stratejisinin görünür yüzü olan "Heal in Türkiye" web portalında, günümüz itibariyle sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 175 kurum yer almakta ve portalda yer almak için yapılan başvurular her geçen gün artmaktadır.

"40 adet sağlık kuruluşu ile tüm ülkeler arasında 7. sırada"

Türkiye, medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan uluslararası kabul gören akreditasyonuna sahip 40 adet sağlık kuruluşu ile bu alanda tüm ülkeler arasında 7. sırada yer almaktadır.

"2023 yılı sonunda ise ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi oldu"

Ülkemiz, 2022 yılı sağlık hizmeti ihracatında 1,9 milyar dolar elde etmiştir. 2023 yılı sonunda ise ülkemize gelen sağlık turisti sayısı 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatımız ise 2,3 milyar dolara yükselmiştir.

"2023 yılında sağlanan destekler yüzde 281 artışla 733 milyon TL seviyesine yükseldi"

Ayrıca yine dünyanın en önemli turizm fuarlarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 6 adet HİSER projesi destek kapsamında olup, 7 marka TURQUALITY kapsamında, 7 markaya ise Markalaşma programı kapsamında destek verilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından, sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler ise yüzde 281 artışla 733 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık turizmdeki konumunu aktararak, ülke ekonomisine katma değer sağlayan bütün sektörlere destek programlarının sürdürüleceğini belirtti.