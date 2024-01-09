2023'te gelir vergisi mükellef sayısı yüzde 4,8 arttı Geçen yıl basit usulde vergi mükellefiyeti dışındaki tüm vergi mükelleflerinin sayısında artış yaşandı. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellef sayısının artması, açılan işletme sayısının da arttığına işaret ediyor.

AA

Türkiye'de geçen yıl aralık itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2023 itibarıyla Aralık 2022'ye göre yüzde 4,8 artarak 2 milyon 478 bin 134'e yükseldi.

Mükellef sayısındaki yıllık artış ise 113 bin 509 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu mükelleflerin 632 bin 794'ü İstanbul'da, 179 bin 563'ü Ankara'da, 167 bin 320'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı : 1 milyon 143 bin 344 oldu

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre 74 bin 5 (yüzde 6,9) artarak 1 milyon 143 bin 344 oldu.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı: 3 milyon 962 bin 53

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı aralıkta, yıllık bazda 212 bin 559 (yüzde 5,7) yükselerek 3 milyon 962 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

KDV mükellefi sayısı: 3 milyon 552 bin 298

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 183 bin 725 (yüzde 5,5) artışla 3 milyon 552 bin 298'e ulaştı.

Kira geliri vergisi mükellefi sayısı: 2 milyon 266 bin 450

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 17 bin 217 (yüzde 0,76) artışla 2 milyon 266 bin 450 olduğu belirlendi.

Basit usul vergi mükellef sayısı azaldı: 833 bin 417

Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 0,4 azalarak 833 bin 417'ye geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)