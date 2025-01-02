2024'te e-Devlet'ten 4,2 milyar işlem yapıldı

AA

E-Devlet, kamu kurumlarıyla olan işlemleri internetten yapılmasına olanak tanıyan, zaman ve kağıttan tasarruf yapan bir sistem.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.

"MİLYONLARCA VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI"

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, şu ifadeleri kullandı: