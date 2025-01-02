2024'te e-Devlet'ten 4,2 milyar işlem yapıldı
AA

E-Devlet, kamu kurumlarıyla olan işlemleri internetten yapılmasına olanak tanıyan, zaman ve kağıttan tasarruf yapan bir sistem.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.

"MİLYONLARCA VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI"

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, şu ifadeleri kullandı:

e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Yazar