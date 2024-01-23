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2024'te özel eğitim için engellilere verilen bireysel ve grup eğitim desteği artırıldı

2024'te özel eğitim için engellilere verilen bireysel ve grup eğitim desteği artırıldı Özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için ise aylık 1.314 lira olarak belirlendi.