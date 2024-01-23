2024'te özel eğitim için engellilere verilen bireysel ve grup eğitim desteği artırıldı

Engelli bireylere özel eğitim için destek verilmeye devam ediliyor.
Verilen destek tutarları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
2024'te özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira oldu.
Ayrıca engellilere verilen grup eğitimi için destek aylık 1.314 lira olacak.
2024'te özel eğitim için engelli bireylere verilecek destek
-KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692.
-KDV hariç grup eğitimi için aylık 1314 lira.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış