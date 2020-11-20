Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

DÜN REKORLARIN KIRILDIĞI GÜN OLDU

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi artarak devam ederken, buna bağlı olarak Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı. BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puana taşıdı.

“TCMB'NİN FAİZ KARARI VE SADELEŞME ADIMININ PİYASALARA OLUMLU YANSIDI”

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.