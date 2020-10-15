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    Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 1,65 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.187,64 puana geriledi.
    • AA
    • 15.10.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 10:27
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    Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

    Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 1.189,29 puandan tamamlasa da bugün güne 1,65 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek başlangıç yaptı.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

    Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,14 düşüş kaydetti.

    SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,20 ile orman kağıt basım oldu.

    BORSA İSTANBUL DE RİSKLERDEN ETKİLENİYOR

    Analistler, koronavirüs aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını belirtiyor.

    Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiği bu süreçte, bugün açıklanacak veriler beklenecek.

    Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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