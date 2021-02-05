Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kaybederek yükseliş ve düşüşlerle sürdürdüğü haftayı 1.527,17 puandan bitirdi.

Küresel piyasalar karışık seyir izlerken BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27 milyar 900 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.