2,5 trilyon lira kaldı! KKM'de düşüş devam ediyor BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

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Türkiye'de döviz kurunu dengelemek için geçici olarak uygulamaya sokulan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılması amaçlanıyor.

Son açıklanan karara göre Türk Lirası ile yeni KKM hesabı açılamayacak, mevcut hesapların kapatılması için vadelerinin sonlanması beklenecek. Dövizle açılanlar ise bir süre daha devam edecek.

Döviz mevduatından Türk Lirası mevduatına geçilmesi amaçlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Ocak haftalık bülteninde göre bankacılık sektöründe döviz mevduatı artarken Kur Korumalı Mevduat düşüyor.

Döviz mevduatı arttı

BDDK'ya göre, döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 234 milyon dolar, tüzellerde 748 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı bir önceki haftaya göre 982 milyon dolar yükselirken, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 345,8 milyon dolar artışla 177,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM hesaplarında 2 trilyon 502,6 milyar TL kaldı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 26,4 milyar lira düşüşle 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.