Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 1.350,31 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GERÇEKLEŞTİ

Dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak 1.353,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.366,78 puana taşımış oldu.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDAKİ KONULAR

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, düşüşlerde ise 1.320 ve 1.290 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.