Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 12,04 puan yüzde 0,88 değer kazanarak, 1.382,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul, bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti.

EN FAZLA HOLDİNG ENDEKSİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile spor oldu.

GEÇEN HAFTA REKOR KAPANIŞ

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,28 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.370,70 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,99 değer kazanarak rallisini üst üste 6. haftaya taşıdı.

YATIRIMCININ ODAĞINDAKİ VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.