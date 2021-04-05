Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içinde, bugün açıklanacak mart ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt içinde, artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere karşın ekonomiye ilişkin iyimserlik ile geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Gelen İmalat PMI verileri ile rekor kıran ihracat rakamları piyasalara olumlu yansıdı.

Türkiye ekonomisinin temel hedeflerinden biri olan enflasyonu düşürmek konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarılırken bugün mart ayına ait rakam açıklanacak.

BEKLENTİ ENFLASYONUN YÜZDE 1,09 ARTMASI YÖNÜNDE

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

BORSA İSTANBUL DEĞERLENDİ

Artan küresel risk iştahı ile geçen hafta pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 3,30 değer kazandı. BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

DOLAR / TL

Cuma günü yüzde 0,9 artışla 8,1904'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2180 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı PMI

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri