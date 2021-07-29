Yurt içi piyasalar, enflasyon raporuna odaklandı

Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz yansımasını dengelemek için tüm ülkeler ekonomi politikalarını sürekli revize ederek soruna çözüm arıyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı Enflasyon Raporu takip edilecek.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK BİR SEYİR

Bu gelişmelerin ardından dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Dün Fed'in kararları öncesinde kapanan Avrupa borsalarında ise yükselişler görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti.

ASYA PAY PİYASALARINDA POZİTİF BİR SEYİR

Bugün Fed sonrası Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Hong Kong borsasında kote olan Çinli teknoloji şirketleri üzerindeki baskı nedeniyle hafta başından itibaren sert düşen Hang Seng endeksi, bugün tepki alımlarının güçlenmesiyle yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.360,75 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 8,5545'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5390 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ENFLASYONUN ÜÇÜNCÜ RAPORU BEKLENİYOR

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları

15.00 Almanya, temmuz ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları