ABD'nin ham petrol stoklarında azalma

Küresel ekonominin göstergelerinden birisi olan ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre 3 milyon 200 bin varil azaldığı bildirildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 482 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı.

STOKLAR BEKLENENDEN DAHA FAZLA AZALDI

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

TİCARİ HAM PETROL STOKLARI AYNI KALDI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638 milyon 100 bin varil seviyesinde kaldı.

BENZİN STOKLARI ARTTI

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 400 bin varil (yüzde 1,8) artışla 245 milyon 500 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 870 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 239 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 621 bin varil azalarak 3 milyon 11 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

GÜNLÜK HAM PETROL TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Ocak haftasında 3 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 511 bin varil oldu.