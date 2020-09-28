28 Eylül: Dolar, euro ve sterlinde son durum

Döviz de dahil piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaparak, yükselişe geçti.

Dün gece saatlerinde zirveye çıkıp 7.8'e yükseldikten sonra 7.66-7.67 seviyelerinde dengelenen Dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7.77'nin üzerine çıktı. Euro/TL ise bu saatlerde 9.07'e ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI DOLARI GERİLETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artırması piyasanın beklemediği bir hamle olduğu için döviz üzerinde TL'ya karşı yumuşatıcı etki yapmıştı.

TCMB'nin faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7.51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7.8'in üzerini gördü.

Haberin yayın hazırlandığı saat 17.46 itibariyle dolar 7.7777 lira, euro 9.07666 lira, sterlin 10.076 lira, İsviçre Frangı ise 8.443 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN 757 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı’da 466.80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 467 liradan, 3 bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Liranın 3 bin 97 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 430 liradan, 3 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 26 liradan, 1.503 liradan alınan Yarım Ziynet 1.513 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satıldı.