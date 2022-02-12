Fitch, Türkiye'nin kredi notunu güncelledi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif' olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi.

"ENFLASYON POLİTİKALARI, RİSKLERİ HAFİFLETMEYECEK"

Öte yandan Fitch, döviz korumalı mevduat, hedeflenen kredi ve sermaye akışı önlemleri de dahil olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politika tepkisinin makroekonomik ve finansal istikrar risklerini sürdürülebilir bir şekilde hafifletmesini beklemediğini açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN NOTLARI, YÜKSEK ENFLASYONU YANSITIYOR"

Açıklamada, "Türkiye'nin notları, zayıf politika güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini, yüksek enflasyonu, yüksek dış finansman gereksinimlerine ve dolarizasyona göre düşük dış likiditeyi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.