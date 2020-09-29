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    29 Eylül: YEP açıklandıktan sonra dolar ve euro durum

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yeni Ekonomik Program’ı paylaşmasının ardından gözler dolar ve euroya çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 12:04
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    29 Eylül: YEP açıklandıktan sonra dolar ve euro durum

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program’ı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin kamuoyu ile paylaştı. Yatırımcıların odağında bulunan açıklamanın ardından dolar ve euronun değeri merak ediliyor.

    Bakan Albayrak’ın ekonomideki yeni yol haritasını açıklamasının öncesinde Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybını sürdürüyordu. Dolar/TL 7 7,8539 ve euro/TL ise 9,16 düzeyindeydi.

    Dolar/TL

    DOLAR VE EURODA YATAY SEYİR SÜRÜYOR

    Açıklamanın ardından dolar 7.8494 ve euro ise 9.1687 oldu.

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