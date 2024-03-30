3 Nisan'da açıklanacak! Yurt içinde gözler, enflasyona çevrildi Önümüzdeki hafta için dünyada gözler ABD'nin istihdam verilerinde, Türkiye'de ise enflasyon verisinde olacak.

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Piyasalarda gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilere çevrildi.

Altının ons fiyatı da yüzde 3,1 artışla 2 bin 233 dolara çıkarak haftayı rekorla tamamladı.

Cuma günü Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalıydı.

Yurt içinde ise gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 3 Nisan Çarşamba günü açıklayacağı enflasyon verisinde olacak.

BIST 100 endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,34 artışla 9.142,40 puandan kapattı.

Dolar/TL

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 1,13 üstünde 32,1814'ten tamamladı.

S&P Global büyüme beklentisini artırdı

S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta pazartesi günü imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe reel efektif döviz kuru, cuma günü hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)