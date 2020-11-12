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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5,31 puan ve yüzde 0,41 artışla 1.284,52 puandan açılış yaptı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:40
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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    AÇIKLAMALAR BORSAYA DEĞER KAZANDIRDI

    Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası döviz kurları ve buna bağlı olarak altın fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.284,62 puana taşıyan BIST 100 endeksi, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 2,91 değer kazanarak 1.279,22 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    TÜRK LİRASI VARLIKLARA TALEP ARTTI

    Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Lirası varlıklara talebin arttığını belirterek, Borsa İstanbul'da uzun süre çok yüksek iskonto ile işlem gören banka hisselerindeki yüzde 9'a yaklaşan primlerin, BIST 100 endeksinin yükselişinde en yüksek ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı #1

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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