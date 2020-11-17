Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 1.291,65 puana geriledi.

Borsanın açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 ENDEKSİ, DÜN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu da 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Analistler, dün banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde rekorlara devam eden Borsa İstanbul'da, gün içinde başlayan kâr satışlarının bugün açılışta da etkili olduğunu ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BORSA İSTANBUL TEDBİRLER VİDEOSU YAYINLADI

Borsa İstanbul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, alınan tedbirlerin amacı, hangi durumlarda tedbir alınması gerektiği ve bu doğrultuda yapılan uygulamalar hakkında bilgi yer aldı

Borsa İstanbul, yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması, işlemlerin güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, usulsüz, hileli eylemler ile ihlallerin önlenmesi, kanuna aykırı olacak şekilde borsada işlem gerçekleştirilmesinin engellenmesi amacıyla aldıkları tedbirleri anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul tedbirler videosu yayınladı VİDEO