Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya 2,11 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 1.538,50 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da geçen hafta gösterdiği başarılı grafiğin ardından bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti.

EN ÇOK İLETİŞİM KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

BORSA, GEÇEN HAFTAYI REKORLA KAPATMIŞTI

Cuma günü yüzde 1,21 değer kazanarak günü 1.540,61 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin gelişmeler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın trilyonlarca dolarlık mali teşvikten bahsetmesi ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin ardından küresel piyasalarda yön arayışının hakim olduğunu söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.