Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, koronavirüs salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması yarın açıklanacak Fed kararları öncesi pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİLLERİ GERİLEDİ

Geçen hafta yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi yüzde 1,59'a kadar geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, dün 1 trilyon 900 milyon dolarlık koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketinin uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadelerini kullandı.

NEW YORK FED ENDEKSİ YÜKSELMESİ BORSAYA OLUMLU YANSIDI

Söz konusu gelişmeler ve açıklanan New York Fed imalat endeksinin, martta 17,4 ile Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,53 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak rekorlarını tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1.05 değer kazandı.

AVRUPA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,2 azalışla 1,1930'dan günü tamamlaması sonrası bugün 1,1940 seviyesinde işlem görüyor.

ASYA PİYASALARDA ALICILI SEYİR

Alıcılı seyir, Asya pay piyasaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 4,3 artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL, DALGALI SEYİRDE

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün 1.550-1.565 dar bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.555,47 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalışla 7,5366'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5340 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

13.00 Almanya, mart ayı ZEW endeksleri

14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı