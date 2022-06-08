3600 ek göstergede kim ne kadar alacak

3600 ek göstergede kim ne kadar alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son noktayı koyduğu ve yasalaşması için Meclis'e gönderilen 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak şekilde planlandı. Şimdi gözler alınacak maaşların miktarlarına çevrildi.

Ek gösterge 5 milyon 300 bin memur ve emeklisini kapsayacak şekildi yapılandırıldı. Düzenlemenin maaşlara nasıl bir katkı sağlayacağı ise merak konusu. Çalışan ve emeklilerin aylıklarının ne kadar artacağı, meslek gruplarına göre yaşanacak artışlar bir tablo ile belirlendi. Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek.

Ek gösterge kapsamı genişletildi

1994 yılından bu yana meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

Uygulama 5,3 milyon kişiye yansıyacak

Düzenleme yeni yılda yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesinde, kapsam genişletilerek 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı.

2008 yılı öncesi göreve başlayan memur farkı

Ek gösterge 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Tüm memurlara ilave 600 puan verilecek

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.

Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

Hiyerarşinin bozulmaması amaçlandı

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

Memurların emekli aylıkları ile ikramiyeleri artacak

Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.

Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış gelecek

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 lira ile 1.391 lira, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.

Emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 artış

Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1.391 lira ve ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.

Ek gösterge düzenlemesi kime nasıl yansıyacak

Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.

Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları

Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı meslek gruplarına göre artış oranının yer aldığı o tablo:

Ek gösterge nedir

İHA'nın haberine göre, Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmekte. Talep ve beklentilerin üzerine çıkan “Ek Gösterge Düzenlemesi” ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.



