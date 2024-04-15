4 gram safran, 1 gram altınla aynı fiyatta Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak kabul edilir ve gram bazında satılan fiyatı şimdi kilogram başına 600 bin liraya ulaşmış durumda. Bir avuçta sığan 4 gram safranın değeri, artık 1 gram altınla aynı seviyede.

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DHA

Safran, dünyanın en değerli ürünleri arasında yer alır; üretimindeki zorluk ve yılda sadece bir kez gerçekleştirilen hasat nedeniyle fiyatı oldukça yüksek.

Baharat olmasının yanı sıra gıda, boya ve ilaç endüstrilerinde sıkça kullanılıyor. İnternette kilogramı 600 bin liraya kadar satılan safran, üretimindeki zorluklar nedeniyle bu yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Çünkü 450 bin çiçekten elde edilmesi gereken bir kilogram safranın bir avuç içine sığan 4 gramıyla 1 gram altının fiyatı aynı seviyeye yükseldi.

Tamamıyla el işçiliği ile toplanıyor

Safranın üretim zorluğunu anlatan Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, şunları söyledi:

Safran, dünyadaki en pahalı gıdalardan biri. Sadece belli bölgelerde yetiştirilebilen safran aslında bir çiçek. İran, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Yetiştirmesi ve toplaması çok zahmetli. Çok hafif bir baharat ve bu nedenle 10 gram fiyatı, 5 ila 6 bin liraya kadar çıktı. 1 çiçekte 3 safran kılı bulunmakta. 1 kilogram için ise 150 bin çiçekten 450 bin adet safran toplamanız gerekiyor. Bu kadar çiçeğin tamamen el işçiliği ile toplanması gerekiyor.

"Kilosunu bin liraya bulamazsınız"

Safran adı altında piyasada çok fazla taklit ürün yer aldığını belirten Manavoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



Safranın kullanımına baktığımızda, kendisinden binlerce kilogram fazla ağırlıktaki ürünlere rengini verebiliyor. Gıda, boya ve ilaç sanayinde oldukça kullanılıyor. Bu ürünün kilosunu 500 liraya, 1000 liraya bulmak imkansız. Ancak baktığımızda bu fiyatlarla da karşımıza çıkıyor. Mısır koçanlarını, Hindistan cevizi ipliklerini hatta at kıllarını bile boyayarak safran diye satışa sunuyorlar.

Safran nasıl yetiştirilir

Toprak ve İklim:

Safran, kumlu, gevşek ve iyi drenajlı topraklarda en iyi şekilde yetişir.

Taban suyu yüksek olan topraklardan hoşlanmaz.

Dikim yapılacak alanın güneşe açık olması önemlidir.

Safran soğuğa dayanıklı bir bitkidir ve -20°C'ye kadar soğuklukları tolere edebilir.

Ekim:

Safran soğanları, 15 Ağustos - 15 Eylül tarihleri ​​arasında yaklaşık 10 cm. derinliğe ekilir.

Soğanlar arasına 20 cm. boşluk bırakılır.

Ekimden önce toprağa organik gübre karıştırılabilir.

Çiçeklenme ve Hasat:

Safran bitkisi, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri ​​arasında çiçek açar.

Çiçekler sabah erkenden, güneş doğmadan önce toplanmalıdır.

Her çiçekten sadece 3 kırmızı stigması (iplikçik) toplanır.

Stigmalar dikkatlice kurutulur ve saklanır.

Bakım:

Safran bitkisi fazla sulamaya ihtiyaç duymaz.

Toprak kurudukça sulanmalıdır.

Yabani otlar düzenli olarak temizlenmelidir.

Verim:

Bir dekar safran tarlasından 1-2 kg safran elde edilebilir.

Safran çok pahalı bir baharat olduğu için bu oldukça kârlı bir yatırımdır.

Ek Tavsiyeler:

Safran yetiştirmeye başlamadan önce bölgenizde safran yetiştirmek için uygun olup olmadığını araştırın.

Sertifikalı safran soğanları satın alın.

Evde safran yetiştirmek:

Evde de saksıda safran yetiştirmek mümkündür.

Bunu yapmak için geniş saksılara ve iyi drenajlı toprağa ihtiyacınız olacaktır.

Safran soğanlarını 15-20 cm. derinliğe ekin ve saksıları güneş alan bir yere yerleştirin.

Toprağı kurudukça sulayın ve yabani otları temizleyin.

Evde safran yetiştirirken verim daha düşük olacaktır, ancak yine de keyifli bir deneyim olabilir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)