Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünyada koronavirüse karşı başlatılan aşı çalışmaları ve ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri, küresel piyasalar üzerinde pozitif etki yarattı.

ABD'de teşvik paketine dair belirsizlik sürse de görüşmelerin devam edeceği haberleri ile Asya borsaları ve vadeli işlemler tarafında bugün pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışı, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI POZİTİFLİĞİ DESTEKLİYOR

Koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da hareketlendiği görülürken, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü aşı çalışmaları askıya alınan ilaç şirketi AstraZeneca'nın bu hafta içi testlere yeniden başlayabileceği iddia edildi. Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech iş birliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısında sona gelindiği bildirildi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını belirterek, "Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir." şeklinde açıklama yaptı.

NEW YORK BORSASI DÜN ARTIŞA GEÇTİ

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Artan risk iştahının etkisiyle yatırımcıların dolar ve tahvil piyasasına talebinin azaldığı görülürken, dolar endeksi dün 93 sınırının altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün de düşüşünü 4'üncü güne taşıyan dolar endeksi, 92,9 seviyelerinde hareket ediyor. Arka arkaya 5'inci işlem gününde de yukarı yönlü hareketine devam eden ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 0,836 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

New York borsasındaki pozitif havaya paralel ABD endeks vadelileri de yeni işlem gününe pozitif tarafta başladı.

AVRUPA’NIN ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI İLE EKONOMİSİ RİSKE GİRDİ

Avrupa tarafında artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılmaya devam ettiği görülürken, dün İngiltere'nin Manchester kentinde risk seviyesi "çok yüksek"e çıkarıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs enfeksiyonlarının beklenmedik şekilde kısa sürede yükselmesinin ekonomik görünüm için açık bir risk olduğunu vurgularken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Avrupa Birliği'nin (AB) salgının ekonomi ve sosyal alandaki etkileriyle mücadele için belirlediği program ve mali yardımlarına yılbaşından itibaren gecikme olmadan başlaması gerektiğini söyledi.

Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa tarafında pay piyasalarının karışık seyrettiği görülürken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi, bugün yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,1851 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa endeks vadelileri ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

ASYA BORSALARI POZİTİF İLERLİYOR

Asya tarafında pozitif bir havanın hakim olmasına karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksinin negatif ayrışmasını sürdürmesi dikkati çekiyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hükümetin seyahat kampanyasının fiyatlar üzerindeki kısa vadeli etkisini yansıtmak için enflasyon tahminlerini değiştirmeyi değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi. Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore borsaları da pozitif seyretti.

Bugün yurt dışında Fed Bej Kitap Raporu ile ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edilecek.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu