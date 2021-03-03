Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Ekonomistlerin, yüzde 0,77 artmasını beklediği şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi bugün açıklanıyor.

Küresel piyasalar koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının hızlanmasına karşın artan mutasyon riski ile karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek.

Koronovirüs salgınında aşı konusunda tedarik sorunları önemli ölçüde giderilirken, hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski piyasalarda endişeye neden oluyor. Analistler, mutasyona bağlı, olası bir üçüncü dalganın toparlanmaya başlayan ekonomilerde tahribata neden olacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

BORSA İSTANBUL GÜNE KAZANÇLA BAŞLADI

Yurt içinde, dün 1.510-1.540 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.528,82 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,9 artışla 7,3615'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtiyor.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı ÜFE

16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat dışı PMI

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu