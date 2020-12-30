405 milyar metreküplük doğalgaz Filyos’ta karaya çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin bulduğu doğalgaz rezervinin Filyos’tan ana karaya çıkartılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak’taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi’nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

"FİLYOS'TAN ÇIKACAK"

Filyos'un Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacağına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu: "Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesi'yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenecek."

"52 YERLİ KÖMÜR SANTRALİMİZ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Dönmez, yerli kömürü enerji bağımsızlığı açısından kritik gördüklerini belirterek, son yıllarda yapılan yoğun çalışmalarla toplam kömür rezervinin artmaya devam ettiğini dile getirdi.

2016'da 45,5 milyon ton, 2017'de 87,9 milyon ton, 2018’de 101,5 milyon ton ve 2019'da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi yapıldığını kaydeden Dönmez, 2018'de de Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını anımsattı.

Dönmez, bu yıl sonu itibarıyla da 100 milyon ton seviyelerinin korunacağını vurgulayarak, toplam 20 milyar tonluk kömür rezervinin 1,5 milyar tonunu taş kömürünün oluşturduğunu söyledi.

Sektörün büyümesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için yüksek rezerv ve daha geniş alanlara yayılmış sahalarda üretim yapılması gerektiğine işaret eden Dönmez, şöyle devam etti: "Bugün 52 yerli kömür santralimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 11 bin 350 megavat düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var ve toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 12'lik bir paya sahip. Kasım 2020 itibarıyla toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3'ünü yerli kömürden karşılıyoruz. 24 saatlik elektrik tüketimi olarak düşündüğümüzde ortalama 4,1 saati yani günlük elektrik tüketimimizin altıda birini yerli kömürden karşılıyoruz."





Dönmez, yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, son 5 yılda bu rakamın toplamda 360 milyon liraya yaklaştığı bilgisini verdi.

