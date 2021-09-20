Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalarda dünyanın merkez bankalarının para politikası toplantıları öncesinde satıcılı seyir izlerken Borsa İstanbul da bu gerginlikten nasibini aldı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,98 azalarak 1.405,45 puana geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,27 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,10 artışla 1.419,43 puandan tamamladı.

ÇİN'Lİ EVERGRANDE ŞİRKETİNİN ETKİSİ

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

MERKEZ BANKALARININ TOPLANTILARININ IŞIĞINDA SERT DALGALANMALARIN GÖRÜLEBİLECEĞİ GÖRÜŞÜ HAKİM

Bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının gerçekleştirileceğini anımsatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ DÖNEMİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.