Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.569,45 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA

Bütün sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.