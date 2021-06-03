Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 28 Mayıs itibarıyla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 477 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 28 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 477 milyon dolar azalışla 48 milyar 721 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mayıs'ta 49 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 635 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 635 milyon dolar artarak 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 158 MİLYON DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 158 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolardan 92 milyar 605 milyon dolara yükseldi.