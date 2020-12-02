Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,47 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.326,76 puana yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELİŞLE GERÇEKLEŞTİ

Dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.