Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 7,61 puan yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.

Dün bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

DESTEK DİREÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YURT İÇİNDE PİYASALAR

Dün açıklanan ekonomik güven endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 14 ayın zirvesi olan 98,9'a çıkmasına karşın pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamlarken, bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi dikkati çekti. Dün 8,40 sınırından düşüşe geçerek, günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla 8,2489'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2820 seviyesinde işlem görüyor.