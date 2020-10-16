Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 1.184,97 puandan açılış yaptı.

Dünyada küresel ekonmiler karışık bir seyir izlerken ve bugün açıklanacak veriler odaklanmışken, bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 1,48 ile orman kağıt basım oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞTA BIST 100 DÜŞÜŞTEYDİ

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kaybıyla 1.180,43 puandan tamamladı.

KÜRESEL EKONOMİNİN GELİŞMELERİ ETKİLİ OLUYOR

Analistler, Avrupa'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda tedbirlerin sıkılaştırılmasının risk iştahını azalttığını belirterek, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası teşvik paketine dair haber akışının da öneminin arttığını belirtiyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın kritik destek seviyesi olduğuna işaret ederek, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde 1.200 puanın gündeme gelebileceğini, altına inilmesi durumunda ise 1.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.