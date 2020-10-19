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    Borsa güne yükselişle başladı

    Haftanın ilk günündeki açılışta BIST 100 endeksi, 5,35 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.198,08 puana yükseldi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 10:22
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    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, küresel ekonomi ve jeopolitik risklerden etkileniyor.

    Cuma günü Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) turizm sektörüne ilişkin destek paketi duyurusu ve yeni doğalgaz rezerv miktarının açıklanması öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 artışla 1.192,73 puandan kapandı.

    Bugünkü açılışta ise bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti.

    SEKTÖR ENDEKSLERİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile gıda içecek oldu.

    Borsa güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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