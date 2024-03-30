5 yıllık anlaşma yaptı! Irak, İran'dan 5 doğalgaz satın alacak Irak, İran ile 5 yıllık doğalgaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.

AA

İran, ABD'nin kendisine uyguladığı petrol ambargosu ve diğer yaptırımlarının ardından enerji ithalinde kısıtlı çalışmalar yapabiliyordu.

Bu aşamada Irak Elektrik Bakanlığı, İran ile 5 yıllık doğalgaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, İran Ulusal Gaz Şirketi ile gaz ithalatı konusunda 5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Günlük 50 milyon metreküp gaz

Buna göre Irak, 5 yıl boyunca İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)