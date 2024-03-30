5 yıllık anlaşma yaptı! Irak, İran'dan 5 doğalgaz satın alacak

AA
İran, ABD'nin kendisine uyguladığı petrol ambargosu ve diğer yaptırımlarının ardından enerji ithalinde kısıtlı çalışmalar yapabiliyordu.
Bu aşamada Irak Elektrik Bakanlığı, İran ile 5 yıllık doğalgaz ithalatı anlaşması imzaladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, İran Ulusal Gaz Şirketi ile gaz ithalatı konusunda 5 yıllık anlaşmayı imzaladı.
Günlük 50 milyon metreküp gaz
Buna göre Irak, 5 yıl boyunca İran'dan günlük 50 milyon metreküp gaz ithal edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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