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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Küresel piyasalarda sancılı seyir sürerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 16,95 puan yüzde 0,84 artışla 2.034,41 puandan açılış yaptı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 10:56
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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlemiş ve günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 2.017,46 puandan tamamlamıştı. Borsa İstanbul'un bugünkü açılışında ise BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 yükselişle 2.034,41 puandan başladı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti.

    EN FAZLA METAL ANA SANAYİ KAYBETTİRDİ

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile turizm oldu.

    BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 2.017,46 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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