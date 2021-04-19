Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, şubatta eksi 387 milyar 100 milyon dolar değerini verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,4 artışla 248 milyar 900 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 azalışla 636 milyar dolar olarak gerçekleşti.

NET UYP 387.1 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, şubatta eksi 387 milyar 100 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,2 artışla 95 milyar 300 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,7 artışla 100 milyar 200 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 21 artışla 50,7 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar, sermaye ve diğer sermaye ile birlikte piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 8,4 azalışla 195 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI 124 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, şubatta 2020 sonuna göre yüzde 5,4 artışla 124 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,1 azalışla 28 milyar 600 milyon dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 19,3 artışla 10 milyar 300 milyon dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9 artarak 50 milyar 300 milyon dolara çıktı

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 316 milyar 700 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 3,8 artarak 34 milyar 600 milyon dolar, TL mevduatı ise yüzde 14,1 yükselerek 17 milyar 900 milyon dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku 64 milyar 100 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 artarak 97 milyar 200 milyon dolara yükseldi.